"36 مباراة".. فريق آسيوي "مغمور" يتفوق على رقم الهلال التاريخي

في عامه الأول.. فريق آسيوي يحقق المعجزة ويتفوق على الهلال

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حفر فريق الكرة بنادي الهلال، بقيادة المدرب البرتغالي جورج جيسوس، اسمه بحروف من ذهب في سجلات الكرة العالمية، بعد تحقيق رقم قياسي خلال الموسم الجاري، كصاحب أكبر رصيد من الانتصارات المتتالية في تاريخ كرة القدم.

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واستطاع الهلال أن يتجاوز رقم نيو ساينتس الويلزي في رصيد الانتصارات المتتالية، في 12 مارس الماضي، بعد الفوز على الاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ليتم تدوين الرقم الجديد في موسوعة جينيس، باسم كتيبة جورج جيسوس، بـ28 فوزًا متتاليًا، ولا يزال الزعيم يدعم رقمه القياسي، بعد الوصول إلى 34 مباراة متتالية بالعلامة الكاملة.

ورغم إنجاز الهلال التاريخي، اجتذب أحد الأندية الآسيوية اهتمامًا عالميًا بالتفوق على الزعيم في رقمه القياسي، وهو نادي أركاداج التركماني، الذي وصل - حتى اليوم - إلى 36 فوزًا متتاليًا في المسابقات المحلية.

وعلى مدار موسمين في الدوري التركماني، استطاع أركاداج أن يحقق اللقب في موسم 2023، بعد الفوز في جميع مباريات الموسم، برصيد 24 مباراة، ثم واصل تألقه بتحقيق 6 انتصارات متتالية مع انطلاق موسم 2024، فضلًا عن تفوقه في بطولة الكأس، حيث تمكن الفريق من حصد ثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي.

وذكرت شبكة "فرانس 24" أن نادي أركاداج، تأسس العام الماضي، والذي سمي على اسم الرئيس السابق جوربانجولي بيرديمحمدوف، وفي مشاركته الأولى في الدوري التركماني، استطاع أن يحقق مسيرته التاريخية حتى الآن.

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في المقابل، تجدر الإشارة إلى أن نادي أركاداج تعرض للهزيمة في مباراتين وديتين، خلال شهر فبراير الماضي، أمام شاختار دونستيك الأوكراني بنتيجة (1-4) ودنيبرو (0-1)، قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري التركماني.

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