356 يومًا على الحلم الأكبر .. الهلال يرد على الفيفا برسالة من 6 كلمات!

الهلال يُغازل مونديال الأندية!

بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الاستعداد لبطولة كأس العالم للأندية 2025 التي ستقام لأول مرة بمشاركة 24 فريقًا، والتي ستستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، ليتفاعل معها نادي الهلال.

ونشر حساب "فيفا" عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، جزءًا من حوار النجم البرازيلي نيمار لاعب نادي الهلال، وهو يتحدث عن استعدادًا لمونديال الأندية.

وقام حساب نادي الهلال بالرد على تغريدة "فيفا" قائلًا: "سنة واحدة للمشاركة، لا أستطيع الانتظار".

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وحجز نادي الهلال مكانًا في بطولة كأس العالم للأندية، بصفته بطلًا لدوري أبطال آسيا 2021، ليُشارك رفقة العين الإماراتي وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي وأوراوا ريد دياموندز الياباني من قارة آسيا.

كما يُمثل الكرة العربية الأهلي المصري والوداد المغربي والترجي التونسي من إفريقيا، حيث من المقرر أن تقام قرعة البطولة في ديسمبر القادم.