33 مرة .. تسريبات جديدة بخصوص دفعات برشلونة لنائب رئيس الحكام

تفاصيل جديدة عن دفع برشلونة لنائب رئيس الحكام 1.6 مليون يورو مقابل شرائط فيديو

كُشفت تفاصيل جديدة عن القضية المرتبطة بنادي برشلونة والمتهم فيها بدفع مبالغ مالية لنائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية وصلت لـ 1.685.142 يورو على 33 دفعة في الفترة من 2016 وحتى 2018 وهي القضية التي وصلت أوراقها لوزارة الخزانة.

وقال راديو سير كتالونيا، أمس الأربعاء، عن تحقيق مكتب المدعي العام في دفعات مقدرة بـ 1.4 مليون يورو من برشلونة لخوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، نائب رئيس الحكام السابق بإسبانيا.

وكشفت كادينا سير عن دفع برشلونة لشركة DASNIL 95 SL المملوكة لنائب رئيس الحكام السابق مبلغ 532.728.02 يورو في 2016 و541.752 يورو في 2017 و318.200 يورو في 2018 وتوقفت الدفعات مع ترك إنريكيز لمنصبه.

المعلومات الجديدة هي تقديم برشلونة لكافة الأوراق والفواتير عن تلك الدفعات لـ "المكتب الوطني للتحقيق في جرائم الاحتيال".

وكانت وكالة الضرائب قد طلبت من برشلونة في 18 يناير 2021 الأوراق التي تثبت المدفوعات وقت كان جوسيب ماريا بارتوميو رئيسًا لبرشلونة وبعد شهر تسلمت الوكالة 33 فاتورة.

ودُفعت هذه المبالغ 1.685.142 يورو كلها تحت بند "إعداد وتوصيل الفيديوهات التقنية للنادي" أو "الفيديو التقني الاسترشادي".

وفسر برشلونة هذه الدفعات للخزانة العامة بأنها كانت لأغراض وعلاقات تجارية مع الشركة.