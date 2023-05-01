300 ألف يورو تؤهل الزلزولي لمواجهة ريال مدريد وتنقذ برشلونة!

النجم المغربي لن يتواجد في لقاء الدوري ضد برشلونة يوم الثلاثاء.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة لن يضطر لمواجهة لاعبه المعار في صفوف أوساسونا المغربي عبد الصمد الزلزولي يوم الثلاثاء.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن مشاركة اللاعب في المباراة تعني دفع أوساسونا لمبلغ 300 ألف يورو إضافية لبرشلونة، وهو ما يرفضه الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك بسبب شرط وضعه النادي الكتالوني في عقد الإعارة ينص على دفع أوساسونا لذلك المبلغ حال أراد أن يلعب الزلزولي ضد برشلونة في أي مباراة بالموسم.

في الوقت نفسه سيتلقى اللاعب راحة قبل مواجهة ريال مدريد الهامة للغاية في نهائي كأس إسبانيا الذي لم يسبق لأوساسونا تحقيقه، والذي يؤمن مقعدًا مباشرًا في البطولات الأوروبية.

جدير بالذكر وبحسب ما ذكرت الصحيفة فأوساسونا كان يفكر في دفع المبلغ لبرشلون حال تأهل الأخير لنهائي كأس ملك إسبانيا حتى يستفيد من خدمات النجم المغربي، لكن النادي الكتالوني خسر برباعية من ريال مدريد في إياب نصف النهائي وغادر البطولة.