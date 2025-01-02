30 مليون يورو ثمن "بديل رودي".. ميلان يزاحم مانشستر سيتي!

صفقة ينتظر أن تسيل الكثير من الحبر في الميركاتو الأوروبي

يبدو تجديد لاعب الوسط الإيطالي صامويل ريتشي مع فريقه تورينو حتى عام 2028 أمرًا متوقعًا، لكن هذا سيناريو مرجح أن يكون مخططًا من تورينو لبيعه بأعلى سعر.

إنها حالة تشبه ما حدث مع المدافع جليسون بريمر قبل انتقاله إلى يوفنتوس في صيف عام 2022 حيث كان البرازيلي قد وقع على تجديد العقد واشترط على النادي ألا يعارض رحيله عندما يصل عرض مناسب.

انتصر يوفنتوس على إنتر حينها في مفاوضات ضم بريمر، والأمور تتكرر بشكل شبيه للغاية في الوقت الراهن في حالة صامويل ريتشي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفقًا لموقع "كالشيو ميركاتو" فإن ريتشي يمكن أن يغادر مقابل قيمة تتراوح بين 25 و30 مليون يورو، وسط اهتمام من كبار أوروبا بضم لاعب الوسط المحوري.

ميلان الآن مهتم بضم ريتشي، وأيضًا هناك أندية هامة في أوروبا على رأسها مانشستر سيتي تريد ضم اللاعب الإيطالي البالغ من العمر 23 عامًا.

في حالة وصول مانشستر سيتي إلى عقد اللاعب الدولي الإيطالي، فإنه سيكون البديل المرجح للإسباني رودري أفضل لاعب في العالم والذي تركت إصابته في الرباط الصليبي أثرًا سلبيًا على تشكيلة المدرب بيب جوارديولا.