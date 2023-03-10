30 غرزة .. قائد روما في حالة صعبة بعد إصابة الرأس أمام سوسييداد!

كانت إصابة صعبة للغاية!

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها اللاعب لورينزو بيليجريني قائد نادي روما خلال مواجهة فريقه أمام ريال سوسييداد في الدوري الأوروبي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب تم علاجه بـ 30 غرزة في رأسه بعد أن تعرض لجرح كبير فيها.

وأوضحت الصحيفة إن حضور اللاعب خلال المواجهة المقبلة في الدوري الإيطالي أمام ساسوولو لن يكون ممكنًا على الأرجح، بسبب حالته.

وكان اللاعب قد تم اصطحابه إلى مستشفى بعد إصابته بشكل سريع، وخضع لعدة فحوصات وبقى طوال الليل تحت الملاحظة للتأكد من عدم وجود أي أعراض ارتجاج.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب في العاصمة الإيطالية كان قد انتهى بفوز روما بهدفين نظيفين ويقام الإياب الخميس المقبل في إسبانيا.