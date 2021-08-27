3 مدربين رفضوا تدريب النصر، والإدارة ترفض طلبات سكيلوتو

أحد المدربين الثلاثة هو حلم الجمهور الاتحادي

يبدو أن مستقبل مانو مينيزيس في النصر بات مهددًا بالفعل، إذ كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن مفاوضات أجرتها الإدارة مع 3 مدربين لخلافته لكنهم رفضوا.

النصر بدأ الموسم بانتصار كبير على ضمك بنتيجة 4-1 لكنه سقط في المباراة التالية أمام الفيصلي 2-1 قبل أن يفوز على التعاون في الوقت القاتل 3-1 ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

من هم المدربون الثلاثة الذين رفضوا تدريب النصر، ولماذا؟

الرياضية أفادت أن الإدارة النصراوية بقيادة مسلي آل معمر فاوضت 3 مدربين لتولي تدريب الفريق خلفًا للبرازيلي مينيزيس لكنهم رفضوا لعدم رغبتهم العمل في الدوري السعودي حاليًا.

وأوضحت الصحيفة أن المدربين الثلاثة هم الأرجنتيني مارسيلو جاياردو والبرتغالي باولو فونسيكا والسويسري لوسيان فافر.

جاياردو مرتبط بعقد مع ريفربليت ينتهي بنهاية العام الجاري، فيما لا يرتبط فونسيكا وفافر بأي نادٍ حاليًا بعد رحيلهما عن روما وبوروسيا دورتموند بالترتيب.

من المدرب الذي رفض النصر مطالبه؟

الرياضية أوضحت في تغريدة أخرى أن النصر تحدث مع المدرب الأرجنتيني جويرمو سكيلوتو لتولي تدريب الفريق لكنه بالغ في طلباته المالية مما أدى لاستبعاده من قائمة المرشحين.

وأوضحت الصحيفة أن صاحب الـ48 عامًا طلب من النادي السعودي الحصول على 5 ملايين يورو سنويًا، مشترطًا كذلك الحضور للرياض بعد شهر لبدء مهمته مع الفريق، وقد رفضت الإدارة تلك المطالب جملة وتفصيلًا.

الإدارة النصراوية وبحسب الرياضية لا تتعجل إقالة الجهاز الفني الحالي، إذ لن تُقدم على تلك الخطوة إلا في حال توصلت لتفاق مع مدرب عالمي كبير لقيادة الفريق.

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