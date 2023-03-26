اللاعب الإسباني سيُصبح حرًا بنهاية الموسم الجاري

shahid

مازال مستقبل سيرجيو بوسكيتس نجم وسط برشلونة معلقًا بين البقاء في كامب نو والرحيل إلى وجهة أخرى بنهاية عقده عقب انتهاء الموسم الجاري.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أفادت أن بوسكيتس استغل فترة التوقف الدولي لدراسة عرض برشلونة الأخير لتجديد عقده والذي وصله في منتصف مارس الماضي، مشيرة إلى أن الاتفاق بين الطرفين حول التفاصيل المالية مازال بعيدًا رغم وجود رغبة منهما في تجديد العقد.

وأوضحت الصحيفة أن صاحب الـ34 عامًا تلقى عرضين من الدوري الأمريكي بجانب 3 عروض أخرى من الدوري السعودي، مشيرة إلى أن العروض الأمريكية تتفوق ماليًا على تلك السعودية، وأن نادي إنتر ميامي قد بدأ المفاوضات مع اللاعب بالفعل خلال الأشهر القليلة الماضية ويبدو وجهته الأقرب.

موندو ديبورتيفو نفسها كانت قد كشفت في فبراير الماضي عن عرض من النصر السعودي وصل بوسكيتس ويتضمن عقدًا لموسمين مقابل 18 مليون يورو.

يُشار إلى أن النصر نجح في التعاقد مع كريستيانو رونالدو خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي، وقد ارتبط بعدها بعدد من الأسماء على رأسها لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد.

Shahid