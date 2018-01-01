3 أهداف خلف اجتماع يوفنتوس مع مينو رايولا

إدارة يوفنتوس اجتمعت اليوم بوكيل اللاعبين مينو رايولا للحديث عن 3 أشياء

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشفت قناة سكاي سبورت الإيطالية عن بعض كواليس اجتماع إدارة يوفنتوس بوكيل اللاعبين الشهير "مينو رايولا" اليوم في تورينو.

وأشارت القناة الإيطالية إلى أن هدف الاجتماع الرئيسي كان دراسة تجديد عقد المهاجم الشاب مويس كين، بجانب الحديث عن عقود بعض اللاعبين الشباب الآخرين وأبرزهم لوكاس روسا الذي بات على أعتاب توقيع عقده الاحترافي الأول في كرة القدم.

سكاي سبورت أفادت كذلك لأن الاجتماع تطرق لملف اللاعب ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام المطلوب بقوة في يوفنتوس لكنه قريب جدًا من برشلونة الذي يُحاول منذ الميركاتو الصيفي الأخير الحصول عليه ويرصد لذلك مبلغًا كبيرًا.

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وبالطبع لم يخل الحديث بين الأطراف المجتمعة عن وضعية بول بوجبا في مانشستر يونايتد وإمكانية عودته لارتداء قميص السيدة العجوز من جديد، وإن كان الأمر يبدو صعبًا في يناير القادم خاصة أن موقف النجم الفرنسي سيتضح تمامًا بعد تقرير مصير مدربه جوزيه مورينيو والذي لا تجمعه معه علاقة جيدة.