27 سنة على الظهور الأول .. ليلة تاريخية لبوفون في سان سيرو

علامة مضيئة في موسم متواضع للنجم المخضرم

مواجهة إنتر وبارما في دور الـ16 لكأس إيطاليا ربما تبدو عادية للبعض، ولكنها تاريخية بالنسبة للحارس المخضرم جيانلويجي بوفون بظهوره على سان سيرو.

صاحب الـ44 سنة دخل التشكيل الأساسي لبارما أمام إنتر، ليأتي هذا الظهور بعد 27 سنة كاملة من المرة الأولى التي لعب فيها على ملعب الفريق الخصم.

ويعود الظهور الأول لبوفون على هذا الملعب عندما كان لاعبًا لبارما وشارك في مواجهة الفريق أمام ميلان في 22 ديسمبر 1996.

وكان عمر بوفون وقتها 18 سنة، حيث ساهم في فوز بارما بهدف دون رد على الروسونيري، قبل أن ينتقل بعدها بسنوات إلى يوفنتوس ومنه إلى باريس سان جيرمان قبل العودة مرة أخرى للسيدة العجوز ثم بارما.

يذكر أن الحارس المخضرم الحاصل على كأس العالم مع إيطاليا في 2006، يمر بموسم متواضع مع بارما، حيث لم يشارك سوى في 3 مباريات فقط وغاب عن معظم مباريات الفريق لمعاناته من إصابة في الركبة.