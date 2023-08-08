269 دقيقة بعث فيهم برسالة خطيرة .. تحذير من محمد صلاح إلى هالاند وكافة المنافسين!

النجم المصري بعث بالرسالة الأقوى.

لم يمر النجم المصري محمد صلاح بأفضل مواسمه في العام الماضي عندما حل ليفربول خامسًا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وخسر فرصة اللعب في دوري أبطال أوروبا.

ولأنه محمد صلاح ولا أحد غيره فلم يكن من الممكن بالنسبة له أن يستسلم للأمر الواقع، وكما هو الحال دائمًا بعد كل سقوط يبدو أنه سيقف أقوى وأكثر صلابة مما كان.

كيف كان الموسم الماضي لمحمد صلاح!

رغم البداية الموفقة وتحقيق لقب الدرع الخيرية على حساب بطل الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي في مباراة شهدت تفوق الريدز بثلاثة أهداف لهدف، لم تكن بقية الموسم موفقة للفريق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ليفربول عانى من بداية صعبة للموسم برحيل ساديو ماني، تبعها الكثير من الإصابات في وسط الملعب دون رحمة من الخصوم الذين عرفوا من أين تؤكل كتف الريدز.

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وفي ظل كل هذا عانى محمد صلاح بشكل واضح من تراجع كبير في عدد الأهداف والصناعات وابتعد عن المرمى، حتى أن المدير الفني يورجن كلوب كان قد تلقى الكثير من الانتقادات بسبب ذلك.

في نهاية المطاف وبحلول الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي كان إجمالي أهداف صلاح هو 19 هدفًا، وهو رقمم نافس به من قبل على لقب الهداف بالفعل، لكن في وجود إرلينج هالاند هذا العام كان الأمر أكثر صعوبة، كما صنع 12 هدفًا، كثاني أفضل مواسمه في الريدز.

فترة إعداد مخيفة!

خلال فترة الإعداد الجارية خاض ليفربول خمسة لقاءات متفاوتة القوة، بين ليستر سيتي وبايرن ميونخ ودارمشتات، لم يكن يتخيل الكثير أن يقدم الريدز مستويات مبهرة بهذا الشكل.

ليس فقط على المستوى الجماعي، لكن فرديًا ظهر محمد صلاح بصورة غابت عنه للكثير من الأسابيع في الموسم الماضي سواء في الدوري الإنجليزي أو غيره.

صلاح صنع هدفًا في أول مباراة ثم سجل هدفًا وصنع هدفين في المواجهة التالية، وفي اللقاء الذي تلاه صنع هدفين أيضًا في إجمالي 135 دقيقة مقسمة بالتساوي بين الثلاث مباريات.

وبعدها أمام بايرن ميونخ صنع هدفًا رغم الخسارة ثم سجل وصنع في مباراة دارمشتات الأخيرة مساء الإثنين ليكون إجمالي مساهماته في فترة الإعداد تسعة أهداف في خمس مباريات وإجمالي 269 دقيقة.

رسالة صلاح لإرلينج هالاند

منذ أن ظهر إرلينج هالاند في الدوري الإنجليزي واللاعب النرويجي لا يفعل أي شيء سوى تحطيم الأرقام القياسية في تسجيل الأهداف، والتي من ضمنها مجموعة لا بأس بها من أرقام صلاح نفسه.

لكن يبدو أن صلاح قد اتخذ قرارًا مغايرًا لكل التوقعات، وقرر ألا يقاتل هالاند في لعبته المفضلة وهي تسجيل الأهداف، لهذا ربما على من هم مثل كيفين دي بروينه وغيرهم من صناع الأهداف.

صناعة صلاح لسبعة أهداف في ظرف خمس مباريات فقط في فترة الإعداد هو رقم ضخم للغاية، وبالتأكيد الأمر لن يكون بتلك السهولة في الدوري الإنجليزي، لكن على أي حال، لا تزال رسالة صلاح قوية وقد سمعها القاصي والداني.

بيت القصيد

صلاح بدأ موسم الإعداد بشكل قوي للغاية، ويبدو أنه مصر على تعويض ما فاته في الموسم الماضي فرديًا وجماعيًا.

حتى إن لم يستطع مجاراة الشاب إرلينج هالاند صاحب الأرقام القياسية العديد، فهو لديه أهداف أخرى، على الأرجح ستكون جماعية لتعويض ما فات ليفربول في الموسم الماضي.