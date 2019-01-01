المالكي عن تأثر السعودية بغياب لاعبي الهلال: كنا رجالًا

الأخضر تلقى الهزيمة في المباراة الأولى له بخليجي 24 أمام الكويت

رفض عبد الإله المالكي؛ لاعب المنتخب السعودي، إرجاع هزيمة فريقه أمام الكويت إلى غياب لاعبي الهلال عن الأخضر، مؤكدًا أن كل من شارك في المباراة أدى ما عليه.

الأزرق تغلب على الأخضر بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب عبد الله بن خليفة، ضمن الجولة الأولى من كأس الخليج العربي "خليجي قطر 24". (طالع تقرير المباراة)

ثلاثية كتيبة عناد جاءت في الدقائق 43 و45 و90 عن طريق أحمد الظفيري وسامي الصانع ومبارك الفنيتي، بينما أحرز فراس البريكان هدف السعودية الوحيد في الدقيقة 6+90.

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وقال المالكي، خلال تصريحاته لقناة "الكأس" عقب نهاية المباراة، بسؤاله عن التأثر بغياب لاعبي الزعيم: "كل اللاعبين الذين خاضوا المباراة اليوم كانوا رجالًا، أتيحت لنا فرصتين في بداية الشوط الأول، إذا كنا سجلناهما، لتغيرت النتيجة، فإذا لم تسجل من البداية، تهرب المباراة".

واختتم: "سنحاول تحسين الأداء، ونعد الجمهور بالأفضل".

الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للأخضر، فضل إراحة لاعبي الزعيم في لقاء الليلة، لعودتهم مؤخرًا من اليابان، بعدما توجوا أبطالًا لدوري أبطال آسيا بالفوز أمام أوراوا ريدز الياباني

يذكر أن الهزيمة جعلت الأخضر يتذيل جدول ترتيب المجموعة الثانية دون نقاط، بينما تتصدر الكويت بثلاث نقاط.

أما الثنائي الآخر بالمجموعة نفسها؛ عمان والبحرين فرصيدهما نقطة وحيدة، بعدما تعادلا اليوم الأربعاء، سلبيًا دون أهداف.