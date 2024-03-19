"20 يومًا من القيء والنزيف".. نجم باريس يروي محنته قبل مواجهة برشلونة!

فقد الكثير من الوزن

كشف جونسالو راموش مهاجم باريس سان جيرمان، عن معاناته الشديدة مع المرض منذ نهاية 2023 وحتى بداية العام الحالي.

راموش كلف باريس مبلغ 65 مليون يورو بعد تفعيل الشرط الجزائي في عقد إعارته من بنفيكا، ولكنه لم يكن بالتأثير الكافي في تشكيل المدرب لويس إنريكي.

المهاجم البرتغالي كشف عن أحد أسباب ذلك قائلًا لصحيفة "ريكورد":"لقد مررت بأيام صعبة للغاية في شهر ديسمبر، بدأت بإصابتي بفيروس تحول بعد ذلك إلى عدوى في القولون، كنت أنزف وأتقيأ لمدة 20 يومًا، ولم أتمكن من الأكل وعانيت من حمى شديدة وانتهى بي الأمر بالذهاب إلى المستشفى".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"أعطوني قطرة بالتنقيط أربع أو خمس مرات، فقدت 8 كيلو جرامات، وهذه المحنة تسببت في تعقيد مهمتي في التأقلم بفرنسا".

وتابع:"اضطررت إلى استعادة وزني في منتصف الموسم، وقمت بفترة إعداد للموسم الجديد في يناير، وجدت صعوبة بالغة في العودة للتدريبات بشكل كامل بسبب تعرضي لانتكاسة في نهاية ديسمبر".

ونجح صاحب الـ22 سنة في تسجيل 9 أهداف ولعب تمريرة حاسمة في 30 مباراة خاضها مع باريس بكل البطولات هذا الموسم.

ويطمح راموش في التمتع بأفضل حالة فنية وبدنية ممكنة، قبل المواجهة المرتقبة أمام برشلونة في 10 أبريل القادم بذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، كما تقام مباراة العودة في يوم 16 من نفس الشهر.