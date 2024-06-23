20 مليون يورو تفصل ريال مدريد عن صفقة الصيف الثانية بعد مبابي

اللاعب أعطى موافقته لبطل أوروبا

كشفت تقارير آخر تطورات المفاوضات بين ريال مدريد وليل بخصوص انضمام مدافع الأخير ليني يورو إلى صفوف النادي الملكي.

ويتابع ريال مدريد بقوة المدافع الفرنسي الشاب منذ الصيف الماضي، ولكنه ليس وحده، إذ يحظى يورو أيضاً باهتمام من باريس سان جيرمان، مانشستر يونايتد وسيتي، وعدة أندية أوروبية كبرى.

وبحسب "ريليفو"، يعرض الملكي 40 مليون يورو لضم يورو، ولكن ليل يطلب 60 مليوناً للتخلي عن مدافعه في ظل علمه بوجود منافسة على خدماته.

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ويعرف ريال مدريد أن عقد اللاعب ينتهي في يونيو 2025، بالإضافة إلى امتلاكه موافقة اللاعب الشاب على الانتقال لصفوفه وليس لأي ناد آخر، الأمر الذي بحسب التقرير سيلعب كورقة ضغط مدريدية على النادي الفرنسي.

ووصف التقرير يورو بأنه مدافع لعشر سنوات مقبلة بحسب كلمات إدارة النادي الملكي الذي حددت الفرنسي عبر شبكة الكشافين الخاصة بها من فترة بعد مراقبة ومتابعة مكثفة.