20 مليون يورو السبب وراء رغبة برشلونة في بيع كوتينيو سريعًا

تقارير صحفية إسبانية تكشف سبب رغبة برشلونة في بيع البرازيلي كوتينيو.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن السبب وراء رغبة برشلونة في بيع اللاعب البرازيلي فيليبي كوتينيو نجم النادي الكتالوني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن إدارة الفريق الكتالوني تسعى للتخلص من العبء المادي الذي يتسبب فيه البرازيلي.

وأوضحت الصحيفة أن النادي سيضطر لدفع مبلغ مالي يبلغ 20 مليون يورو لصالح نظيره ليفربول حال وصل للمباراة رقم 100.

المزيد من الفرق

هدايا برشلونة وريال مدريد، ونيران آرسنال .. عناوين الصحف 22 ديسمبر 2020

وكان كوتينيو قد وصل للمباراة الرسمية رقم 88 رفقة برشلونة خلال مواجهة الفريق الأخيرة ضد فالنسيا والتي لعبها أساسيًا.

وتسعى الإدارة كذلك للاستفادة ماديًا بمبلغ جيد من بيع اللاعب، بالإضافة لتوفير راتبه الضخم الذي يحصل عليها منذ انضمامه من صفوف ليفربول.

وشهد الموسم الماضي خروج كوتينيو من صفوف برشلونة على سبيل الإعارة لصالح بايرن ميونخ، مما يعني أن استمراره كان ليعني تجاوزه ذلك الرقم منذ فترة.

جدير بالذكر أن صفقة كوتينيو كانت قد كلفت برشلونة حوالي 145 مليون يورو حتى الآن شاملة بعض الشروط المماثلة.