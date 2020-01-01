2 مليون دولار.. بوطيب يضع شروطه لإنهاء أزمته مع الزمالك

خالد بوطيب يسعى لإنهاء ازمته مع الزمالك وديًا.

أكدت تقارير صحفية مغربية، على أن خالد بوطيب، مهاجم نادي الزمالك السابق، حدد شرطين من أجل إنهاء أزمته مع القلعة البيضاء، بعد الاستغناء عنه مؤخرًا.

وأشارت صحيفة "هسبورت" المغربية، إلى أن خالد بوطيب طالب خلال شكواه إلى الاتحاد الدولي "فيفا" ضد الزمالك، بالحصول على 3 ملايين يورو، وهو الأمر الذي رفضه مسؤولي القلعة البيضاء.

الصحيفة المغربية أكدت على أن محمد عزيز وكيل أعمال بوطيب، تواصل مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، من أجل إنهاء الأزمة بالطرق الودية.

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وكيل بوطيب يرغب في إنهاء الأزمة وديًا، ولكن وضع شرطين، وهما الحصول على 2 مليون دولار، والشرط الثاني أن يتم تسليم المبلغ على دفعة واحدة.

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ومن جانبه، عرض الزمالك على بوطيب الحصول على مليون دولار على دفعتين، وهو الأمر الذي رفضه اللاعب المغربي ووكيله.

الزمالك تعاقد مع خالد بوطيب خلال شهر يناير 2019 قادمًا من فريق مالاتيا سبور التركي، في صفقة قدرت بـ4.5 ملايين يورو.

وقررت إدارة الزمالك الاستغناء عن بوطيب مؤخرًا، بسبب عدم تقديمه المستوى المطلوب، ليتم فسخ التعاقد من طرف القلعة البيضاء.