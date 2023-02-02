18 ثانية .. السبب الغريب وراء فشل صفقة برشلونة الشتوية

ينتظر مسؤولو وعشاق برشلونة، اليوم الخميس، قرار الفصل من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتحديد مصير صفقتهم الجديدة المكسيكي جوليان آراوخو.

نجحت إدارة برشلونة في ضم المدافع المكسيكي جوليان آراوخو من لوس أنجلوس جالاكسي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية. مساعي برشلونة فشلت، في نفس اليوم، في ضم المغربي سفيان أمرابط نجم فيورنتينا الإيطالي.

ومن المفترض أن يسجل برشلونة لاعبه الجديد البالغ من العمر 21 سنة في قائمة الفريق الرديف مع إمكانية استعانة تشابي هيرنانديز مدرب الفريق الأول بخدماته.

لكن تسجيل جوليان سيتوقف على رد فيفا اليوم على برشلونة عن مدى قانونية تسجيله من عدمه.

وسجل برشلونة اللاعب بعد 18 ثانية من غلق باب الانتقالات بإسبانيا وهو ما فسره المدير الرياضي للفريق الكتالوني، ماتيو أليماني: "لم نسجله في الوقت المحدد بسبب خطأ في الكمبيوتر، يبدو أن عطلًا بالنظام قد حدث، لكن لمدة 18 ثانية فقط. علينا الانتظار لما سيقرره فيفا".

وكان برشلونة قد تعاقد مع جوليان الذي يُجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن لتعويض رحيل لاعبه هيكتور بييرين.