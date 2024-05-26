في 15 دقيقة .. تشافي هيرنانديز يكشف للاعبي برشلونة سبب إقالته

المدرب الإسباني كان حريصًا على توضيح كافة الأمور للاعبي برشلونة

حرص المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، على شرح أسباب إقالته من تدريب الفريق، وذلك خلال جلسته مع اللاعبين التي أقيمت قبل التدريبات أمس السبت.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "AS" الإسبانية، فإن تشافي قال للاعبي برشلونة: "برشلونة نادي حياتي، وسأحمله دائمًا في قلبي والأهم من ذلك كان القيام بعمل جيد".

وأضافت الصحيفة أن تشافي شكر اللاعبين وكان متأثرًا بشكل كبير، حيث قال لهم: "صحيح أن الأمور لم تسر على ما كنا نريد العام الجاري، ولكني أبقى أننا حاولنا بكل قوتنا والقتال مع الجميع وضد الجميع".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تشافي أراد أن يوضح أنه على الرغم من أنه قرر الرحيل بنهاية الموسم الحالي في شهر يناير الماضي، إلا أن إدارة برشلونة قررت عدم استمراره للموسم المقبل، قائلًا: "قرار عدم الاستمرار كان من جانب النادي فقط، والقرار لم يكن بيدي، بل قرار من هم في الإدارة".

وبعد مرور 15 دقيقة من حديث تشافي مع اللاعبين انتهت كلمته العاطفية بتصفيق كبير من لاعبي برشلونة، كما عانقوا المدرب والجهاز الفني.