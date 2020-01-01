14 يومًا من العزل لرونالدو بعد العودة لإيطاليا

يوفنتوس يستعد إلى عودة لاعبيه إلى إيطاليا تمهيدًا لعودة التدريبات

أفادت مصادر صحفية أن لاعبي السيري آ المتواجدين خارج إيطاليا سيخضعون إلى عزل لمدة 14 يومًا بعد عودتهم إلى البلاد.

ويتواجد من يوفنتوس كل من كريستيانو رونالدو وجونزالو هيجواين خارج إيطاليا، فضلًا عن بعض اللاعبين الآخرين الذين عادوا إلى بلادهم.

في إيطاليا يحاول الجميع أن يفهم متى سيتم استئناف التدريبات مرة أخرى، وبعد ذلك موعد عودة المباريات التي توقفت منذ الثالث عشر من مارس الماضي.

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وبناء على ذلك، تبدأ العديد من الأندية في تنظيم عودة لاعبيها إلى إيطاليا، وعلى رأسهم يوفنتوس الذي خرج لاعبيه رونالدو وهيجواين إلى بلادهما.

ووفقًا للمصادر الصحفية فإن يوفنتوس بالإضافة إلى العزل لمدة 14 يومًا، يفكر في خضوع جميع لاعبيه لفحص للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وفي حال كانت النتائج جميعها سلبية، فإن ذلك سيسرع من عودة التدريبات من جديد، مما سيؤدي إلى استئناف النشاط بشكل أسرع.

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يذكر أن كريستيانو رونالدو يتواجد حاليًا في بلاده البرتغال وتحديدًا في جزيرة ماديرا، ومن المتوقع أن يعود إلى تورينو الأسبوع المقبل.