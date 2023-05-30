1370 كجم كوكايين.. لاعب هولندا متهم بتهريب المخدرات

كوكايين وطعن.. يوم واحد يحدد مصير لاعب هولندا

سيكون الإثنين المقبل يومًا حافلًا للهولندي كوينسي بروميس، لاعب سبارتاك موسكو الروسي، إذ سيخضع لمحاكمتين واحدة بتهمة اعتداء على نجل عمه وواحدة بتهمة تهريب 1370كجم من الكوكايين.

وأكدت النيابة العامة أن بروميس، 31 سنة، سيحاكم بتهمة تهريب 1370كجم من مخدر الكوكايين على دفعتين ضُبطتا في أنتويرب نهاية يناير تقدر قيمتهما بـ 75 مليون يورو.

ووفقًا لـ "NOS" فإن جلسة الاستماع الأولية ستعقد يوم الإثنين 5 يونيو المقبل للاعب سبارتاك موسكو، المتهم كذلك في حادث طعن ابن عمه لكن اللاعب الهولندي ينفي تلك المزاعم إلا أنه اعترف في تسجيل للشرطة بارتكابه حادث الطعن في القضية التي ستغلق الإثنين المقبل أيضًا.

وطالب الادعاء الهولندي بالسجن عامين للمشتبه به –بروميس- بطعن ابن عمه في ركبته في يوليو 2020.

ولعب كوينسي 50 مباراة بقميص منتخب هولندا، آخرهم في يورو 2020 الذي ودعته هولندا من دور الستة عشر.