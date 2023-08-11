120 مليونًا وأكثر .. رافعة اقتصادية جديدة في برشلونة

برشلونة يعيش انتعاشة اقتصادية

تواصل إدارة برشلونة تنفيذ سياستها الإقتصادية من أجل تحسين موارد النادي من خلال استخدام الروافع لتصحيح الأوضاع المالية في النادي.

برشلونة كشف عن تفعيل رافعة إقتصادية جديدة، أنعشت خزائن النادي بمبلغ مالي كبير سيسمح بتسجيل عقود باقي اللاعبين وحتى دخول سوق الانتقالات لدعم الصفوف.

وكتب النادي في بيان رسمي: "يعلن نادي برشلونة عن دخول شركاء استراتيجيين جدد كمحفزات نمو في (Barça Vision) (Bridgeburg) ويبلغ عن الاتفاقية مع شركتي Mountain & Co. I Acquisition Corp من أجل ضمان نجاح (Barça Media).

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وبحسب التقارير فإن الرافعة الجديدة قد اشترتها شركة "ليبيرو" - التي تتخصص في دعم الأندية الكروية بشكل شامل في جميع مسائل التمويل والربحية - وشركة "نيبا كابيتال"، وهي "شركة استثمارية مقرها هولندا"، 29.5٪ من حصة رؤية برشلونة التي اشترتها "سوسيوس وأورفيوس" العام الماضي، وحصل المستثمرون على هذه الحصة مقابل 120 مليون يورو.

الفريق الكتالوني يحاول تحسين وضعه المالي من أجل أن يتماشي مع قانون اللعب المالي النظيف في الليجا من أجل تسجيل اللاعبين الجُدد، وتسجيل عقود تجديد لاعبي الفريق.