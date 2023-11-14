"12 يومًا بدون نوم".. والد لويس دياز يخرج عن صمته بعد إطلاق سراحه!

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كانت لحظة عاطفية للغاية عندما اجتمع الجناح الكولومبي لويز دياز مع والده، بعد أيام الرعب التي عاشها مؤخرًا بسبب تعرضه للاختطاف.

جيش التحرير الوطني الكولومبي قام باختطاف لويس مانويل دياز والد نجم ليفربول، واحتجزه لمدة 12 يومًا قبل إطلاق سراحه في التاسع من نوفمبر الجاري، وتم تسليمه إلى لجنة إنسانية تابعة للأمم المتحدة والكنيسة الكاثوليكية.

وتحدث والد اللاعب عن تجربته أثناء اختطافه قائلًا:قمت بركوب الأحصنة كثيرًا، وتسلقت الكثير من الجبال وتعرضت للكثير من الأمطار الغريزة والحشرات، لم أستطع النوم بسلام، كان الأمر صعبًا وقضيت ما يقرب من 12 يومًا من دون نوم".

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وكان والد دياز قد كشف كذلك فور عودته إلى عائلته، بقيام من اختطفوه بإجباره على السير المتواصل لمدة ستة أيام متواصلة.

ويستعد جناح ليفربول للظهور بشكل طبيعي مع منتخب كولومبيا في مباراتيه القادمتين أمام البرازيل وباراجواي في تصفيات كأس العالم 2026.