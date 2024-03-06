12 مليون يورو تكفي.. برشلونة يزاحم وست هام وأتلتيكو على نجم الكالشيو

صفقة بمبلغ يسير قياسًا للمستوى والإمكانيات..

يعتبر برشلونة فكرة ضم الأرجنتيني باولو ديبالا نجم روما الإيطالي خيارا مطروحا في الميركاتو الصيفي المقبل، مع إقبال اللاعب نفسه على خطوة من هذا النوع.

اللاعب يمتلك في عقده مع روما شرطا جزائيا بقيمة 12 مليون يورو لأي ناد غير إيطالي يريد ضمه، وهذا ما دفع العديد من الأندية إلى خطب ود بطل كأس العالم 2022.

أبرز تلك الأندية في الآونة الأخيرة كانت وست هام وأتلتيكو مدريد، والآن دخل برشلونة كخيار.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة سبورت الكتالونية أشارت إلى تقديم برشلونة عرضا لديبالا بقيمة الشرط الجزائي، راتب الأرجنتيني لن يكون عائقا لأن رغبته الحالية هي برشلونة حال التقدم بعرض رسمي.

لكن تقارير أخرى أشارت إلى أن برشلونة يتعامل مع ديبالا كخيار وليس أولوية في سوق الانتقالات.

ويعتزم روما بدوره تجديد عقد الدولي الأرجنتيني، كي يتخلص من قيمة الشرط الجزائي الضئيلة نسبيا، وحفاظا على أحد أهم نجوم الدوري الإيطالي في السنوات الأخيرة.