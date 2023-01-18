12 مليون ريال حكم نهائي .. كاس تهدد ميركاتو الأهلي

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Shahid

أصدرت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" حكمًا نهائيًا ضد النادي الأهلي السعودي، في توقيت يبحث به الراقي عن مخرج للعبور بأكبر استفادة ممكنة من الميركاتو الشتوي الجاري.

النادي الجداوي في الشتاء الجاري تعاقد مع الثنائي المحلي فهد الرشيدي ومنصور الشمري، بجانب الجامبي مودو بارو، والجماهير تنتظر المزيد.

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لكن الميركاتو الحالي ليس المشكلة، الأزمة قد تبدأ في الميركاتو الصيفي، إذ أنه وفقًا للخبير القانوني أحمد الشيخي فإن المحكمة الدولية، أصدرت قرارًا نهائيًا لصالح دجانيني تافاريس؛ لاعب الراقي الأسبق، وألزمت الأهلي بدفع قرابة الـ12 مليون ريال لصالح اللاعب، في قرار نهائي غير قابل للاستئناف.

ولن يتمكن الأهلي من قيد أي صفقة جديدة في قائمته في الموسم المقبل، حال عدم دفع كامل المبلغ للاعب.

يذكر أن دجانيني كان قد فسخ عقده مع النادي الجداوي في أكتوبر 2020 من طرف واحد، لعدم حصوله على مستحقاته المالية لعدة أشهر، ليتقدم بعدها كلا الطرفين بشكاوى ضد الآخر أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قبل أن ينتصر اللاعب في النهاية.

Shahid