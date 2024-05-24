"115 هدية للخصم" .. شركة بيتزا تسخر من مانشستر سيتي قبل نهائي كأس الاتحاد!

قمة مرتقبة على ملعب ويمبلي

قررت شركة "دومينوز" الشهيرة السخرية من مانشستر سيتي، من خلال التعهد بمنح جماهير مانشستر يونايتد 115 هدية مجانية في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

يواجه السيتي احتمالية التعرض لعقوبة صارمة بسبب 115 مخالفة مالية مزعومة، وهي القضية التي أثارت حالة هائلة من الجدل خلال الأشهر القليلة الماضية، بسبب عدم صدور أي حكم فيها حتى الآن.

شركة دومينوز بيتزا الشهيرة قامت بالسخرية من حامل لقب البريميرليج، بعدما أعلنت أنها ستمنح جماهير الشياطين الحمر 115 بيتزا مجانية قبل المباراة النهائية لكأس الاتحاد أمام سيتي، والتي ستقام غدًا، السبت، على ملعب ويمبلي.

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وقالت الشركة إن البيتزا الهدية ستكون صغيرة الحجم، ومغطاة بالجبن والطماطم، وستكون متاحة فقط على أساس أسبقية الحضور.

ويطمح مانشستر سيتي في الحصول على لقب كأس الاتحاد أمام غريمه التقليدي، من أجل إنهاء الموسم بثنائية بعد الفوز بالدوري الإنجليزي وحسمه بشكل نهائي على حساب آرسنال الأسبوع الماضي.

وعلى الجانب الآخر يبحث إريك تين هاج عن الخروج ببطولة تنقذ وظيفته مع مانشستر يونايتد، وسط الأنباء المتزايدة حول اتجاه إدارة النادي نحو إقالته.