115 اتهامًا .. تحديد موعد محاكمة مانشستر سيتي!

تعرف على تفاصيل القضايا التي يواجهها مانشستر سيتي

اتفق نادي مانشستر سيتي مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، على موعد محاكمة الطرفين أمام لجنة مستقلة، بعد توجيه 115 اتهامًا إلى النادي الإنجليزي.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" إلى أن رابطة الدوري الإنجليزي ومانشستر يونايتد سيقفان أمام أكبر جلسة استماع منذ تأسيس المسابقة، أواخر عام 2024.

وأضافت الصحيفة أن الحكم النهائي قد يطول حتى نهاية الموسم المقبل "صيف 2025"، وهو الوقت الذي سينتهي فيه عقد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويتم خلال الوقت الحالي استجواب الشهود، حيث من المرجح أن يستمر الوضع على ما هو عليه حتى الربيع المقبل، حيث تشمل الاتهامات الموجهة إلى مانشستر سيتي، العديد من الادعاءات، وفقًا لما أوردته الصحيفة الإنجليزية.

ومن ضمن الادعاءات ضد مانشستر سيتي التلاعب في التقارير المالية وعدم التعاون، مع تحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز الذي فُتح عام 2018، وينفي سيتي ارتكاب أي مخالفات.

وأوضحت الصحيفة أن مانشستر سيتي متهم بانتهاك 115 لائحة على مدار 14 موسمًا، بداية من موسم 2009-2010 وحتى الموسم الحالي.

جاء ذلك بعد أن تم خصم 10 نقاط من رصيد إيفرتون بالدوري الإنجليزي الموسم الحالي، بعد اتهامه بخرق قواعد اللعب المالي النظيف.