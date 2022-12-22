100 مليون يورو .. طلاق إيكاردي وواندا يحولها إلى مليونيرة!

مسلسل لا ينتهي بين الثنائي الأرجنتيني

كشفت تقارير عن حجم الأموال التي قد تتحصل عليها واندا نارا من زوجها ماورو إيكاردي في حال الطلاق رسمياً بين الثنائي الأرجنتيني.

وطوال الشهور الماضية، دخل اللاعب وزوجته في عدة مشاكل، وأصبح غير واضحاً موقف العلاقة بينهما في ظل تردد عديد الشائعات.

صحيفة "Ciudad Magazine" أوضحت أن واندا التي كانت تتولى أعمال زوجها قد تتحصل على مبلغ يصل إلى 100 مليون يورو نتيجة الطلاق.

إجمالي المبلغ ناتج من تحصلها على عقارات وممتلكات ثمينة يملكها اللاعب الحالي لجلطة سراي، بالإضافة إلى سعيها للحصول على نصف ممتلكاته كتسوية للطلاق.

وأضاف التقرير أن واندا لن تتوقف عند هذا المبلغ، ولكن تسعى لعشرين مليون إضافية، وجزء من راتب اللاعب، بالإضافة لحضانة ابنتيها من لاعب إنتر وباريس سان جيرمان السابق.