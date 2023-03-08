100 ألف يورو بسبب "مضايقات أخلاقية".. حاتم بن عرفة ينتصر على باريس سان جيرمان

اللاعب ذو الأصول التونسية ليس موهوبًا داخل الملعب فقط!

حقق مهاجم باريس سان جيرمان السابق بن عرفة انتصارًا في دعوى قضائية ضد ناديه الأسبق باريس سان جيرمان، يحصل النجم الفرنسي ذو الأصول التونسية بموجبه على 100 الف يورو كتعويض بعد إدانة الفريق الباريسي بارتكاب "مضايقات أخلاقية" ووجود مستحقات غير مدفوعة للاعب، وفقًا لما أوردته صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وقد لعب بن عرفة مع باريس سان جيرمان بين عامي 2016 و 2018، لكنه قضى كامل موسمه الثاني والأخير في العاصمة خارج الفريق قبل أن يغادر عند انتهاء عقده.

وبحسب ما أوردته التقارير، فقد تم استبعاد اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا نتيجة لتعقيبات أدلى بها بن عرفة، والتي أغضبت رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي.