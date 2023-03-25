10-3 .. سيدات برشلونة يشاركن الرجال قهر ريال مدريد بالكلاسيكو في 2023

تفوق كاسح لأبناء وبنات كتالونيا!

حققت سيدات برشلونة الفوز على نظيراتهن في ريال مدريد الفوز بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهن ضمن لقاءات الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني.

الفوز جاء ليرفع رصيد سيدات برشلونة للنقطة رقم 69 من 23 مباراة حققن فيها جميعًا الفوز مبتعدات عن ريال مدريد صاحبات المركز الثاني بـ 56 نقطة.

ويأتي هذا الانتصار ليكون الخامس لفرق الرجال والسيدات على ريال مدريد في كافة البطولات خلال عام 2023.

حيث حقق الرجال ثلاثة انتصارات في كأس السوبر بثلاثية لهدف وفي كأس الملك بهدف نظيف وفي الدوري بهدفين لهدف، بينما حققت السيدات فوزين بثلاثة أهداف لهدف في نصف نهائي كأس السوبر وبهدف نظيف في الدوري اليوم، ليكون إجمالي النتائج بين الفريقين في 2023 10-3 لصالح النادي الكتالوني.

جدير بالذكر أن سيدات برشلونة يكتسحن الدوري الإسباني حيث سجلن 99 هدفًا وتلقت شباكهن خمس أهداف فقط.