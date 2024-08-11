10 نقاط دفعة واحدة .. إيفرتون يواجه مخاطر بخصم جديد مع بداية الموسم!

هل يتعرض إيفرتون لخصم جديد؟

أكدت تقارير صحفية أن نادي إيفرتون يواجه خطر خصم النقاط في بداية الموسم ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-25، وذلك بعد أن كان قد تعرض الموسم الماضي لخصم نقطتين

وتعرض إيفرتون لخصم بـ10 نقاط بسبب انتهاك قواعد الربح والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز نوفمبر الماضي بسبب مخالفة في موسم 2022-2021، وتم تخفيضها إلى 6 نقاط بعد الاستئناف، ولكن إيفرتون تعرض لخصم نقطتين أخريين في أبريل بسبب الإنفاق الزائد في موسم 2022-23.

وبشكل إجمالي تم خصم 8 نقاط من إيفرتون على مدار الموسم، ولكنه تمكن من تجنب الهبوط بفضل احتلاله المركز الخامس عشر ولكن يبدو أن النادي الإنجليزي وقع في الفخ مجددًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت صحيفة "ذا صن" إلى أن رابطة الدوري الإنجليزي تعتقد أن إيفرتون خرج عن معايير اللعب المالي النظيف بمقدار 6.5 ملايين جنيه إسترليني في موسم 2022-23.

وكان إيفرتون قد أنفق -بالفعل- مبلغ 16 مليون جنيه إسترليني في ذلك الموسم، بسبب مدفوعات الفائدة على ملعبه الجديد.

ولكن الدوري الإنجليزي يعتقد أن إيفرتون أنفق أكثر من 16 مليون جنيه إسترليني بسبب عدم تضمين مدفوعات الفائدة على موقع Bramley- Moore Dock في النفقات.

ورفضت لجنة مستقلة ادعاء الدوري الإنجليزي الممتاز بأن مدفوعات الفائدة البالغة 17 مليون جنيه إسترليني، التي دفعها إيفرتون يجب أن تدرج ضمن خسائره في اللعب المالي النظيف.

ولم تخبر اللجنة إيفرتون أو الدوري بعد بموعد التوصل إلى قرار على الرغم من مطالبة الطرفين بالحصول على إجابة.

ويصر نادي إيفرتون على ضرورة إزالة هذا البند لأن تكاليف الاستاد لا تدخل في حسابات المسؤولية الاجتماعية للشركات.