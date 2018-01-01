10 مهاجمين متوقع تألقهم في كأس آسيا 2019

قبل بداية البطولة نلقي لكم الضوء على أبرز المهاجمين المتوقع بروزهم في كأس آسيا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

لم يتبقى أيام على بداية بطولة كأس آسيا 2019، التي تحتضنها الإمارات الشهر المقبل، وبالتحديد تبدأ يوم 5 يناير المقبل وتستمر حتى يوم 1 فبراير 2019.

وقبل بداية البطولة نلقي لكم الضوء على أبرز المهاجمين المتوقع بروزهم في كأس آسيا بحسب اختيار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم :

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سجل أحمد خليل 4 أهداف في النسخة الماضية من البطولة عام 2015، ليساهم في حصول الإمارات على المركز الثالث والآن على بعد 3 أهداف فقط من معادلة الرقم القياسي لعدد الأهداف مع منتخب الإمارات والذي يتربع عليه عدنان الطلياني برصيد 52 هدف.

سردار أزمون – إيران

بكل تأكيد كان لابد من وجوده في قائمة #جول25

الروج 🔥



فخرالدين بن يوسف نجم الـ @Ettifaq والمنتخب @equipedetunis أحد أفضل 25 لاعبًا عربيًا باختيار @GoalAR 👏



📊 صاحب الهدف رقم 2500 في تاريخ بطولات كأس العالم عاش عامًا مميزًا .. نتمنى لك يا فخر مزيدًا من التوفيق فيما هو قادم 🙏 pic.twitter.com/7QjOtLIMQq — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 28, 2018

النجم الصاعد في كرة القدم الإيرانية، ويلعب أزمون في روسيا، وهو يمتلك سجل تهديفي مميز مع منتخب بلاده، علماً بأنه سجل هدفين في 4 مباريات خلال النسخة الماضية في أستراليا.

هوانغ وي-جو – كوريا الجنوبية

يدخل هوانغ منافسات كأس آسيا بعد موسم مميز قدمه عام 2018 على صعيد النادي والمنتخب، وكان أفضل هدافي نادي جامبا أوساكا هذا الموسم في الدوري الياباني برصيد 21 هدف.

عمر السومة – سوريا

يُعد السومة أفضل هدافي الدوري السعودي في 3 مواسم متتالية، بمعدل هدف في كل مباراة مع نادي الأهلي.

مارتن بويل – أستراليا

خاض مباراته الدولية الأولى مع منتخب أستراليا في شهر نوفمبر من هذا العام، إلا أن مارتن بويل المولود في اسكتلندا سيشكل إضافة كبيرة للفريق في محاولة لتعويض اعتزال النجم السابق تيم كاهيل.

تاكومي مينامينو – اليابان

تاكومي مينامينو 23 عاماً إلى منتخب اليابان بعد غياب استمر ثلاث سنوات، وقد أثبت قدرته خلال المباريات التي شارك بها عام 2018.

حمزة الدردور – الأردن

كان نجاح حمزة الدردور في تسجيل 4 أهداف خلال المباراة التي تغلب فيها الأردن على فلسطين 5-1 واحدة من أهم محطات كأس آسيا 2015.

وبعد أربع سنوات يواصل المهاجم البالغ من العمر 27 عاماً قيادة منتخب الأردن، الذي سيلعب في النهائيات من جديد بمواجهة فلسطين إلى جانب سوريا وأستراليا.

تيراسيل دانجدا – تايلاند

اللاعب الذي تواجد تشكيلة تايلاند خلال المشاركة الأخيرة في كأس آسيا عام 2017، وهو يطمح بقيادة الفريق إلى تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى منذ عام 1972.

فيليب يونجهسبند – الفلبين

سجل لاعب الوسط المهاجم 31 هدف في 52 مباراة دولية، وبالتالي فإنه سيكون له دور كبير في قيادة الهجمات خلال هذه النهائيات القارية.

المعز علي – قطر

لاعب الدحيل تألق خلال بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2018 في الصين، عندما توج بجائزة الهداف، يأمل المعز علي في مواصلة التألق مع المنتخب الأول.