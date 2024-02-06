10 غيابات .. وحسم مصير كريم بنزيما من مباراة الاتحاد والطائي

أزمة كبرى تضرب نادي الاتحاد..

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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، أزمة كبرى قبل مواجهة الطائي، مساء غدٍ الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة 19 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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الاتحاد - حامل اللقب - يحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري رشن السعودي للمحترفين، خلال الموسم الرياضي الحالي، برصيد 28 نقطة.

ويفتقد العميد الاتحادي، لـ10 لاعبين دفعة واحدة أمام الطائي؛ وهم: الثنائي البرازيلي فابينيو وإيجور كورونادو، والمدافع الإيطالي لويز فيليبي، والجناح البرتغالي جواو فيليبي جوتا، بالإضافة إلى سعد الموسى وسويلم المنهالي ومهند الشنقيطي وزكريا هوساوي وحامد الغامدي وعوض الناشري.

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هذه الغيابات العشرة تنوعت بين أسباب مختلفة؛ كالإصابة، أو الإيقاف مثل فابينيو، أو حتى الاستبعاد الفني وعلى رأسهم الثنائي كورونادو وجوتا.

وبخصوص المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.. أعلن الإعلامي الرياضي علاء سعيد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، غيابه عن مباراة الاتحاد والطائي.

وعاد بنزيما إلى التدريبات الجماعية للاتحاد، مساء أمس الإثنين فقط؛ بعد غياب طويل بسبب أزمته مع الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، عقب تأخره في الإجازة الممنوحة له.

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