فيروس كورونا

10 إصابات بكورونا تُلغي مباراة قبل صافرة البداية بدقائق!

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Sao Paulo Goias coronavirus
Getty
الفيروس يواصل الضرب في عالم الكرة

تم إلغاء وتأجيل لقاء في البرازيل لحساب مسابقة الدوري قبل دقائق فقط من انطلاقه بسبب اكتشاف وجود 10 حالات إصابة بفيروس كورونا في صفوف اللاعبين.

البرازيل من أكثر الدول المنكوبة بفيروس كوفيد - 19 حتى الآن، وتشهد يومياً عدداً كبيراً من الإصابات والوفيات بالمرض القاتل.

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    وكان يفترض أن يواجه جوياس ساو باولو لحساب الدوري، ولكن تم اكتشاف إصابة 10 لاعبين في صفوف الأول بالفيروس بعد الكشف عن نتيجة الفحص الدوري.

    اللقاء الذي كان مقرراً مساء الأحد تم تأجيله بعد دخول اللاعبين لإحماء، ولكن تم إلغاء المباراة بعد رجوع نتائج الفحص بوجود 10 حالات إيجابية بصفوف جوياس.

    الأزمة نتجت بسبب عدم صحة الفحص الذي أجراه اللاعبون عبر الاتحاد البرازيلي الخميس، وإعادته الجمعة، مما جعل النتائج تأتي في توقيت متأخر.

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    ووصلت النتائج قبل فقط 10 دقائق من انطلاق المباراة، ليطلب جوياس عدم اللعب، القرار الذي وافق عليه مسؤولو ساو باولو أيضاً.

    ووصلت عدد الحالات المصابة في البرازيل إلى ما يقارب ثلاثة ملايين، وتخطت الوفيات المائة ألف منذ بداية الأزمة.

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