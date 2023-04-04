هل يقصد روبرتو مانشيني؟ ماريو بالوتيلي يوجه رسالة غامضة!

رسالة غامضة من بالوتيلي ربما موجهة لمانشيني

رد المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي برسالة غامضة عبر حسابه على إنستجرام باستهزاء، ربما تكون ردًا على تصريحات روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا التي يُفهم منها أن عودته لمنتخب بلاده لن تكون ممكنة.

ورد روبرتو مانشيني على دعوات بالوتيلي له باستدعائه لمنتخب إيطاليا بأن أيام المهاجم الدولي السابق ولت وبأن صفحته طويت.

امتد الشد والجذب برد ماريو على حسابه الرسمي على إنستجرام وكتب "لن تصبح ملكًا بمطاردة الملكة".

ويلعب ماريو بالوتيلي، 32 سنة، لنادي سيون السويسري. واستدعي ماريو آخر مرة لمنتخب إيطاليا في يناير 2022، ومن بعدها ولم يلعب بقميص بلاده مع مانشيني الذي لعب معه ثلاث سنوات في فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتعاني إيطاليا التي لم تتأهل إلى كأس العالم آخر مرتين خاصة على مستوى الهجوم، ما اضطر مانشيني لاستدعاء ماتيو ريتيجي صاحب الأصول الإيطالية المولود في الأرجنتين.