المقارنات مع ليونيل "ليست مفيدة" للاعب برشلونة الواعد

عبر النجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، لاعب مانشستر سيتي وبرشلونة السابق، عن رأيه بوضوح بشأن النجم الصاعد لامين يامال، مؤكدًا أنه يستحق ارتداء القميص رقم 10 في برشلونة، لكنه شدد على أن المقارنات مع ليونيل ميسي "غير مفيدة".

اللاعب الأسباني الواعد، بلغ قبل أيام عامه ال18، مما أتاح له توقيع أول عقد احترافي مربح مع البارسا، بينما تم تسليمه قميص كاتالونيا الأيقوني.

أجويرو قال في تصريحات لشبكة "stake.com"، إن الرقم 10 يحمل رمزية كبيرة في تاريخ النادي، حيث ارتداه أساطير مثل ميسي، رونالدينيو، ومارادونا، لكنه يرى أن يامال أظهر شخصية ومهارة استثنائية في سن صغيرة، سواء مع برشلونة أو المنتخب الإسباني، مما يجعله جديرًا بهذا الرقم.

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وأضاف: "لقد قدم عروضًا رائعة سواء في برشلونة أو في المنتخب الوطني، لذا يمكنني القول إنه تعامل بشكل جيد جدًا مع الضغط حتى الآن".

وفيما يتعلق بالضغوط التي يواجهها يامال، أضاف أجويرو: "ميسي له مسار فريد من نوعه، مليء بالإنجازات الفردية والجماعية، ولا يمكن مقارنته بأي لاعب آخر. لامين يجب أن يشق طريقه الخاص، وقد بدأ بشكل رائع حتى الآن".