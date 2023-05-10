هل كشفت رسالة ميسي لبوسكيتس القطيعة بين ليو وبيكيه؟

علاقة ميسي مع بيكيه ربما وضح الصدع فيها بعد رحيل بوسكيتس

نشر الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة السابق رسالة وداع مؤثرة لزميله وقائد برشلونة الحالي سيرجيو بوسكيتس؛ رسالة لم يبعثها ميسي سابقًا لجيرارد بيكيه ربما بسبب ما حدث بينهما آخر سنتين.

وأعلن بوسكيتس رحيله بنهاية الموسم عن برشلونة بعد سنوات طويلة قضاها مع أكاديمية النادي والفريق الأول زامل فيهما ميسي الذي بعث له برسالة ستجدونها هنا.

رسالة ربما ستثير الأقاويل عن علاقة ميسي بلاعب برشلونة المعتزل هذا الموسم بيكيه، والذي لم يكتب له ليو حرفًا ربما لأنه غاضب منه كما زعمت الصحف سابقًا، وبحسب ما قيل فإن ميسي اتهم بيكيه بخيانته بعدما رفض الأخير تقليل راتبه ليبقى قائد الأرجنتين في برشلونة قبل رحيله.

صديق آخر لعائلة ميسي كان قد اتهم بيكيه بعد ذلك بأنه قال لجوان لابورتا رئيس برشلونة أن يتخلى عن ليو قبل موسمين.

يبدو القطيعة بين النجمين حقيقية فبيكيه نفسه اعترف بعدم تهنئة ميسي على فوز الأرجنتين بلقب كأس العالم وبرر ذلك بمعاناته بفترة صعبة.