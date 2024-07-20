"سأموت في أسبوع" .. فان دير فارت يعلق على زيادة وزنه المفرطة!

تغير كبير في هيئة النجم الهولندي البدنية عقب الاعتزال

علق النجم الهولندي المعتزل رافائيل فان دير فارت على التغير الهائل في هيئته البدنية عقب الاعتزال في 2018 والزيادة الكبيرة في وزنه.

وعقب مسيرة شهدت محطات مثل ريال مدريد وتوتنهام وأياكس، قرر صانع الألعاب ترك الملاعب والتوجه للتحليل التلفازي، إذ يظهر في هولندا مع قنوات "NOS" واشتهر بالآراء الجريئة والهجوم الدائم على اللاعبين والمدربين، ولكن جذب الأنظار بسبب وزنه الزائد كثيراً عن أيام لعبه لكرة القدم.

وعلق النجم الهولندي على مسألة زيادة الوزن وقال في حوار تلفازي: "إذا أكلت الهوت دوج أكثر من مرة بالأسبوع هل هذا كثير؟ وإذا كان ذلك يجعلني سعيداً، لماذا لا أفعلها؟".

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مقدم البرنامج ماكسيم هارتمان عرض على اللعب الدخول في تحدي لإنزال الوزن لمدة شهر، ليرد فان دير فارت: "إذا فعلت ذلك سأموت خلال أسبوع!".

مسألة زيادة وزن اللاعب السابق كانت محط الحديث في حوار مع "إنفو بي" على هامش مونديال قطر 2022، إذ اعترف بعدم قدرته على ممارسة الرياضة: "الآن أكتفي بمشاهدة المباريات لأنني سمين ولا يمكنني التحرك".