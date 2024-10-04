طلب خاص من أجل كونتي.. الكشف عن سر غياب لوكاكو عن قائمة بلجيكا

لوكاكو خرج من قائمة بلجيكا في التوقف الدولي القادم...

كشفت تقارير صحفية عن سبب استبعاد روميلو لوكاكو، مهاجم نابولي، من قائمة منتخب بلاده بلجيكا، والتي تشارك في فترة التوقف الدولي القادمة.

وخرج لوكاكو، من قائمة منتخب بلاده التي تواجه إيطاليا، وفرنسا، في الجولتين الثالثة والرابعة من دوري الأمم الأوروبية، يوم 10 و14 أكتوبر الحالي على الترتيب.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "لاجزيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن لوكاكو، أخبر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، عدم رغبته في المشاركة مع المنتخب، حتى نهاية العام الحالي للتركيز مع الفريق الجديد.

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وكان المهاجم صاحب الـ 31 عامًا، قد انضم إلى فريق جنوب الإيطالي مطلع الموسم الحالي، وتمكن من تسجيل هدفين وصنع ثلاثة آخرين، في خمس مباريات خاضهم في كافة المسابقات.

جدير بالذكر أن آخر مساهمات لوكاكو، مع نابولي كانت في الفوز على كومو مساء اليوم الجمعة، بعدما سجل هدفين، في اللقاء الذي انتهى بفوز كتيبة المدرب أنطونيو كونتي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليصل إلى النقطة 16 في صدارة الدوري الإيطالي.