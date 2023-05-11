من باريس لتركيا .. زياش وحل أخير للهرب من جحيم تشيلسي

مدرب باريس سان جيرمان يرد على فشل صفقة زياش وفرصة أخيرة للنجم المغربي.

ما زالت الفرصة قائمة لدي المغربي حكيم زياش، لاعب تشيلسي الإنجليزي، للخروج من ناديه هذا الشهر رغم غلق باب الانتقالات الشتوية في معظم الدول الأوروبية.

ويرغب بشكتاش في التعاقد مع زياش معارًا من تشيلسي، إدارة الفريق التركي تُقيم ما ستتكلفه من التعاقد وإن كانت الصفقة مجدية لها أم لا بحسب الصحفي التركي جوكمان أوزكان.

ويغلق باب الانتقالات الشتوية في تركيا في الثامن من فبراير الجاري؛ أي لدي النادي فرصة عكس باريس سان جيرمان الفرنسي الذي فشل في استعارة خدمات حكيم، الذي كان موجودًا بباريس بالفعل، لأن ناديه الإنجليزي فشل في إرسال الأوراق السليمة للصفقة قبل غلق باب الانتقالات.

ونفى كريستوف جالتييه، مدرب باريس سان جيرمان، لجماهيره تقاعس ناديه عن إتمام الصفقة: "لأسباب عدة لم تتم صفقة اللاعب الذي استهدفناه. لدينا لاعبون بمستوى عالٍ، الشباب سيُمنحون الفرصة للعب في الجزء الثاني من الموسم فلدينا جدول مزدحم وعلينا الحذر من الإصابات والتعب".

وواصل مدرب باريس "راضٍ عن الفريق الذي بدأنا به الموسم. لسوء الحظ لم نعوض رحيل سارابيا لكن المسؤولية لا تقع على عاتق نادينا؛ هذه هي الحياة ونتطلع لما هو قادم".