ممنوع الاحتفالات وأزمة مع ديشان وجريزمان .. كشف المستور في أزمة فرنسا وبنزيما

الصحفي رومان مولينا يكشف المستور

كشف الصحفي رومان مولينا تفاصيل مثيرة بخصوص العلاقة المتوترة بين نجم ريال مدريد كريم بنزيما والمنتخب الفرنسي.

بنزيما غاب عن كأس العالم بسبب الإصابة، ثم عقب المونديال قرر إعلان الاعتزال دولياً، وخرجت عدة تقارير تتحدث عن علاقة متوترة بين الطرفين.

وقال مولينا مساء الخميس إن الاتحاد الفرنسي قرر منع مهاجم الملكي من المشاركة في أي احتفالات لأعياد ميلاد الأصدقاء أو حتى حفلات الجوائز، كما تم منعه من غناء موسيقى الراب لأن ذلك يغضب بعض من لاعبي المنتخب.

وذكر التقرير أن اللاعب يتمتع بعلاقة قوية مع أوليفييه جيرو عكس المُشاع، وكذلك مع كيليان مبابي وأوريليان تشواميني الذي تم منعه من مساندته على إنستجرام بحسب مولينا، وأن بنزيما مع مبابي استغلا قوة العلاقة لفرض مشاركة بعض اللاعبين في التشكيل الرئيسي.

وأوضح مولينا أن ديدييه ديشان، مدرب فرنسا، كان ضد عودة بنزيما للمنتخب وتم فرضها عليه، وأن أنطوان جريزمان وبول بوجبا أيضاً رفضا عودة بنزيما لأن الثنائي شعر بأن الأضواء ستسحب منهما نحو نجم ريال مدريد.

الصحفي المشهور بالتسريبات فجر مفاجأة بأن تشخيص إصابة بنزيما الذي أبعده عن المونديال لم يكن صحيحاً، وبالتالي مشاركته في ودية ريال مدريد بشكل طبيعي، والذي ترتب عليه عدم ثقة من قبل الجهاز الطبي للنادي الملكي في نظيره بالمنتخب الفرنسي.