من أجل ميسي؟ باريس يدخل سباق ضم هاري كين

باريس سان جيرمان يضع خطة تعاقداته لإقناع ميسي بالبقاء

يحاول نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الاحتفاظ بنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، لما لا وحتى إن قيل العكس، فوجود نجم كميسي في فريقك مفيد على أرض الملعب وخارجه وربما لذلك سيدخل باريس في سباق الحصول على خدمات هاري كين.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس بنهاية الموسم الحالي، ولم يجدد تعاقده أو يوقع لنادٍ بعد مع بروز اسم برشلونة كمنافس محتمل لإعادة هدافه التاريخي.

ويدرس باريس سان جيرمان، بحسب صحيفة سبورت الكتالونية، إقناع ليو بمشروع وليس بالمال فقط ليبقى مع الفريق الفرنسي، بعد شكوى قائد الأرجنتين من عدم وضوح مشروع باريس في الموسم المقبل.

جزء من مشروع باريس الذي سيحاول به إقناع ميسي هو التعاقد مع الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي الذي يبدو قريبًا من الرحيل عن ناديه وسط تربص مانشستر يونايتد للتعاقد مع قائد منتخبهم الذي كان مانشستر سيتي مهتمًا به قبل التعاقد مع إرلينج هالاند.

وبحسب التقارير فإن باريس سان جيرمان يبحث رحيل نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي جدد عقده مع الفريق حتى صيف 2025.