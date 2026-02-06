Goal.com
الدوري الإيطالي
team-logoيوفنتوس
جوفينتوس ستاديوم
team-logoلاتسيو
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب أليانز ستاديوم لاستقبال مباراة مهمة تجمع يوفنتوس ولاتسيو ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك البيانكونيري 45 نقطة، ويتواجد في المركز الرابع بعد الانتصار الرائع بأربعة أهداف مقابل هدف أمام بارما في الجولة الماضية، ويسعى لاستكمال المسار الصحيح والحفاظ على تواجه بالمربع الذهبي للسيري آ ثم السعي خلف اللقب، لذلك لا بديل عن الفوز في اللقاء القادم لمواصلة مطاردة السكوديتو.

على الجانب الآخر يحتل لاتسيو المركز الثامن، برصيد 32 نقطة، ويسعى لتعديل مساره ومُطاردة المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبي، لذا فمن المتوقع أن يكون اللقاء قوي وصعب على الطرفين.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 8 فبراير 2026، على ملعب أليانز ستاديوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
جوفينتوس ستاديوم

ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة يوفنتوس ضد لاتسيو

يوفنتوسHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-3-3

Home team crestلاتسيو
16
ميشيل دي جريجوريو
27
أندريا كامبياسو
3
جليسون بريمر
15
بيير كالولو
6
ليويد كيلي
11
إيدون زيجروفا
5
مانويل لوكاتيلي
19
كيفرين تورام
22
ويستون ماكيني
7
فرانشيسكو كونسيساو
30
جوناثان دايفيد
94
ايفان بروفيديل
17
نونو تافاريس
77
أدام ماروسيتش
34
ماريو خيلا
25
O. Provstgaard
32
دانيلو كاتالدي
24
كينيت تايلور
26
توما باسيتش
9
بيدرو رودريجيز
18
غوستاف ايساكسون
27
دانيل مالديني

4-3-3

لاتسيوAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • لوتشيانو سباليتي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • موريتزيو ساري

نتائج يوفنتوس ولاتسيو في المباريات الأخيرة

يوفنتوس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
1/5

لاتسيو
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات يوفنتوس ولاتسيو الأخيرة

يوفنتوس

آخر 5 مباريات

لاتسيو

2

انتصاران

1

تعادل

2

انتصاران

5

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026

