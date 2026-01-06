تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoساسولو
ستاديو سيتا ديل تريكولور
team-logoيوفنتوس
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة ساسوولو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ساسوولو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب مابي لاستقبال مباراة مهمة تجمع ساسوولو ويوفنتوس ضمن الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك البيانكونيري 33 نقطة، ويتواجد في المركز الرابع بعد تعادله الجولة الماضية ضد ليتشي، لذلك لا بديل عن الفوز لتصحيح المسار.

اليوفي حقق الفوز في 3 مباريات على التوالي قبل السقوط في فخ ليتشي، لذلك يود العودة إلى سلسلته الناجحة.

على الجانب الآخر يحتل ساسوولو المركز العاشر، برصيد 23 نقطة، ولن يكون خصماً سهلاً خاصة أنه يرغب في الاقتراب أكثر من المراكز الأوروبية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ساسوولو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ساسوولو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة ساسوولو ويوفنتوس في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الثلاثاء 6 يناير 2026، على استاد مابي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشر إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
ستاديو سيتا ديل تريكولور

ما القنوات الناقلة لمباراة ساسوولو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ساسوولو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

ويمكن مشاهدة المباراة بتعليق فارس عوض.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tvفارس عوض

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ساسوولو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ساسوولو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ساسوولو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة ساسولو ضد يوفنتوس

ساسولوHome team crest

4-3-3

التشكيل

3-4-2-1

Home team crestيوفنتوس
49
أريجانيت موريك
3
J. Doig
21
جاي إدزيس
80
طارق موهاريموفيتش
6
سيباستيان فالوكيويتش
18
نيمانيا ماتيتش
42
كريستيان ثورستفيدت
90
اسماعيل كوني
45
A. Lauriente
20
أليو فاديرا
99
اندريا بينامونتي
16
ميشيل دي جريجوريو
15
بيير كالولو
8
تيون كوبمينرس
3
جليسون بريمر
11
إيدون زيجروفا
5
مانويل لوكاتيلي
19
كيفرين تورام
22
ويستون ماكيني
10
كينان يلدز
27
أندريا كامبياسو
20
لويس أوبيندا

3-4-2-1

يوفنتوسAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • فابيو غروسو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • لوتشيانو سباليتي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج ساسوولو ويوفنتوس في المباريات الأخيرة

ساسوولو
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
4/5

يوفنتوس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات ساسوولو ويوفنتوس الأخيرة

ساسوولو

آخر 5 مباريات

يوفنتوس

2

انتصاران

0

تعادل

3

انتصارات

6

الأهداف المسجلة

10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب ساسوولو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026

0