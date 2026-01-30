Goal.com
الدوري الإيطالي
team-logoبارما
ستاديو إينيو تارديني
team-logoيوفنتوس
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة بارما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة بارما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب إنيو تارديني لاستقبال مباراة مهمة تجمع بارما ويوفنتوس ضمن الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك البيانكونيري 42 نقطة، ويتواجد في المركز السادس بعد الانتصار الرائع بثلاثية نظيفة أمام نابولي في الجولة الماضية، ويسعى لاستكمال المسار الصحيح والانضمام إلى الكربه الذهبي للسيري آ ثم السعي خلف اللقب، لذلك لا بديل عن الفوز في اللقاء القادم لمواصلة مطاردة السكوديتو.

على الجانب الآخر يحتل بارما المركز الـ 15، برصيد 23 نقطة، ليصبح الفارق بينه وبين مراكز الهبوط خمسة نقاط فقط، لذا فمن المتوقع أن يسعى للخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بارما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

ما موعد مباراة بارما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة بارما ويوفنتوس في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 1 فبراير 2026، على ملعب إنيو تارديني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
ستاديو إينيو تارديني

ما القنوات الناقلة لمباراة بارما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بارما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة بارما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة بارما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة بارما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة بارما ضد يوفنتوس

بارماHome team crest

3-5-1-1

التشكيل

3-4-2-1

Home team crestيوفنتوس
40
ايدواردو كورفي
61
D. Drobnic
39
اليساندرو تشيركاتي
37
ماريانو تروالو
10
أدريان بيرنابي
16
مانديلا كيتا
8
ناهويل إيستافيز
22
أوليفييه سورنسن
15
إنريكو ديل براتو
27
S. Britschgi
7
أدريان بينيدشاك
16
ميشيل دي جريجوريو
3
جليسون بريمر
15
بيير كالولو
6
ليويد كيلي
22
ويستون ماكيني
27
أندريا كامبياسو
7
فرانشيسكو كونسيساو
5
مانويل لوكاتيلي
19
كيفرين تورام
10
كينان يلدز
30
جوناثان دايفيد

3-4-2-1

يوفنتوسAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • C. Cuesta

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • لوتشيانو سباليتي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج بارما ويوفنتوس في المباريات الأخيرة

بارما
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
2/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

يوفنتوس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
0/5

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

تاريخ مواجهات بارما ويوفنتوس الأخيرة

بارما

آخر 5 مباريات

يوفنتوس

1

انتصار

1

تعادل

3

انتصارات

4

الأهداف المسجلة

11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب بارما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026

