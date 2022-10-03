​​إنييستا يعود لكأس العالم .. الرسام يتواجد في أجواء قطر 2022

نجم برشلونة السابق يأبى ألا يكون جزءًا من كأس العالم.

كشفت تقارير صحفية عن اتفاق النجم الإسباني أندريس إنييستا لاعب برشلونة السابق وفيسيل كوبي الحالي على التواجد في قطر 2022 بالتزامن مع كأس العالم.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ريليفو" والذي أكد أن إنييستا سيتواجد كمحلل لقنوات "TVE" خلال فترة كأس العالم في قطر.

إنييستا هو صاحب هدف فوز منتخب إسبانيا الوحيد بكأس العالم والذي جاء في جنوب إفريقيا عام 2010 على حساب المنتخب الهولندي.

وكان إنييستا قد رحل عن صفوف برشلونة في 2018 بشكل مجاني ليبدأ مشوار جديد في جنوب شرق آسيا لا يزال مستمرًا حتى الآن.

وشارك النجم الكبير لآخر مرة في كأس العالم في روسيا 2018 قبل أن يعلن اعتزاله اللعب الدولي، وغادر المنتخب الإسباني وقتها البطولة ضد المضيف روسيا بركلات الترجيح.

وأسهم الرسام في تلك البطولة والتي كانت الرابعة في تاريخه في كأس العالم بصناعتين ضد إيران والمغرب في دور المجموعات.

جدير بالذكر أن فيسيل كوبي يحتل المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري الياباني بعد مرور 30 جولة وقبل أربع جولات على النهاية.