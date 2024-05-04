المهاجم الجابوني يخضع لجراحة عاجلة

تعرض الجابوني آرون بوبيندزا، مهاجم إف سي سينسيناتي، لكسر في الفك بعد دخوله في مشاجرة أثناء تواجده في إحدى الحانات.

وذكرت صحيفة "ذا أثليتيك"، أن المهاجم الدولي الجابوني كان ضحية مشاجرة في إحدى الحانات مطلع هذا الأسبوع، حيث أصيب بكسر في الفك، وخضع لعملية جراحية.

وأضافت: "تم الكشف عن اسم المعتدي من خلال تقرير الشرطة، واتضح أنه الملاكم المحترف كواشاون تولير"، مشيرة إلى أن مهاجم الشباب السعودي السابق، خضع لعملية جراحية جراء هذه الإصابة، وسيغيب عن الملاعب لمدة شهرين تقريبًا.

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وأوضحت أن المهاجم الأمريكي الذي اعتدى على لاعب سينسيناتي، يتمتع بسجل احترافي، حيث فاز في 17 مباراة وخسر مرتين فقط، مع 12 ضربة قاضية.

ويتطلع بوبندزا إلى التعافي خلال الأسابيع الستة أو الثمانية المقبلة، بينما تتطور القصة نفسها بشكل أكبر، حيث انتقلت القضية إلى التحقيقات.

ووصفت "ذا أثليتيك" موسم بوبيندزا الأول مع سينسيناتي بأنه "مليئ بالعقبات"، وآخرها كسر فكّه خارج الملعب، حيث استشهدت بإيقافه من قِبَل النادي، في وقت سابق، لأسباب تأديبية، مشيرةً إلى بدء نفاد الصبر عليه، ومتطرقةً إلى إخراجه مستبعدًا من بعض المعسكرات الأخيرة لمنتخب بلاده.

وكان آرون بوبيندزا قد انتقل إلى سينسيناتي في الصيف الماضي، قادمًا من الشباب السعودي، حيث كشفت تقارير صحفية أن الصفقة بلغت 7 ملايين دولار.