“يُمسك به كالكلب”.. دومفريس يهين نجم ميلان في احتفالات الدوري الإيطالي

تصرف غير لائق من نجم إنتر...

شهدت احتفالات إنتر، بلقب الدوري الإيطالي، تصرفًا غير لائقًا من دينزل دومفريس، لاعب النيراتزوري، ضد أحد لاعبي ميلان.

وكان إنتر، قد حقق لقب الدوري الإيطالي للمرة الـ 20 في تاريخه، قبل خمس جولات من نهاية المسابقة، بعد الفوز على ميلان، في ديربي الغضب، بهدفين مقابل هدف.

وشهد اللقاء مشاحنة بين لاعبي الفريقين، في الدقائق الأخيرة، واشتبك دومفريس، مع ثيو هيرنانديز، لاعب الروسونيري، وحصل كل منهما على بطاقة حمراء.

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وأثناء احتفالات لاعبي إنتر، ببطولة الدوري، ظهر دومفريس صاحب الـ 28 عامًا، وهو يرفع لافتة عليها صورة أحد الأشخاص يمسك بـ "كلب"، ووضع صورته على الشخص، ووضع صورة ثيو على الكلب.

جدير بالذكر أن تلك اللافتة سببت غضبًا واسعًا لدى جمهور ميلان، خاصة بعد تصريحات ماركوس تورام، لاعب إنتر، التي وصف بها أحد المدافعين بالكلب أيضًا.