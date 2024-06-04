يُفضل أوروبا ولكن! .. شرط واحد لانتقال أليسون بيكر إلى دوري روشن السعودي

العملاق البرازيلي على رأس لائحة طلبات الأندية السعودية

تضع العديد من أندية دوري روشن السعودي التعاقد مع حراس مرمى جدد على رأس أولوياتها خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، ويُعد أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول أحد أهم الأهداف المتاحة.

النصر والاتحاد على رأس الأندية الساعية للتعاقد مع حراس جدد، خاصة مع رحيل دافيد أوسبينا ووليد عبد الله عن الأول، والمستوى المتواضع الذي أظهره عبد الله المعيوف ورحيل مارسيلو جروهي عن الثاني.

الصحفي المختص بسوق الانتقالات، رودي جاليتي، أكد أن أليسون مستهدف بالفعل من الأندية السعودية، مشيرًا إلى أن رغبة اللاعب هي البقاء في أوروبا، سواء مع ناديه الإنجليزي أو غيره، وذلك لمواصلة اللعب في دوري الأبطال والأهم للحفاظ على مكانه في المنتخب البرازيلي، خاصة مع منافسة إيديرسون وبينتو له.

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جاليتي أكد أن هذا لا يعني إغلاق الباب تمامًا بواسطة اللاعب البرازيلي في وجه الأندية السعودية، بل أفادت مصادر مقربة منه أنه سيستمع للعروض القادمة ويدرسها جيدًا، وقد وصف الصحفي المخضرم انتقال أليسون للسعودية بالصعب ولكن ليس مستحيلًا.

جاليتي أكد أن شرطًا واحدًا سيُقنع أليسون وليفربول بقبول الانتقال لأحد الأندية السعودية، وهو تقديم عرض مالي ضخم جدًا.