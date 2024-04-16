يُفاضل بين اسمين لاختيار الخامس .. جورج جيسوس يختار 4 أجانب لقمة الهلال والعين

الاتحاد الآسيوي يسمح لكل نادٍ بمشاركة 5 أجانب في المباراة

حسم جورج جيسوس المدير الفني للهلال اختيار 4 أجانب من الخمسة المتاح له استخدامهم في مواجهة العين خلال ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا مساء اليوم الثلاثاء في الإمارات.

لوائح الاتحاد القاري تمنح كل فريق حق إشراك 5 أجانب فقط في كل مباراة من دوري أبطال آسيا، بجانب لاعب آخر آسيوي، وهو الذي لا يمتلكه الفريق السعودي حاليًا.

المدرب البرتغالي كان قد اصطحب جميع الأجانب المتاحين للمباراة إلى الإمارات، على أن يتخذ قراره بشأن الخماسي الذي سيخوض اللقاء في اللحظات الأخيرة قبل انطلاق المباراة.

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وقد أفادت صحيفة الرياضية السعودية أنه حسم اختيار الرباعي، خاليدو كوليبالي وروبن نيفيش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ومالكوم، للمباراة واستبعد الظهير الأيسر رينان لودي.

وأضافت أن جيسوس يُفاضل حاليًا بين اسمين لاختيار اللاعب الخامس والأخير، وهما ياسين بونو وميشايل، مع ترجيح كفة الأخير لمشاكرته في أغلب المناورة الفنية في مران الأمس، على أن يلعب محمد العويس في حراسة المرمى.