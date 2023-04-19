يُعيد للأذهان موقعة ريبيري وروبن .. عقوبة ماني أسوأ بكثير مما تم الإعلان عنه!

عقوبة قياسية على ساديو ماني في بايرن ميونخ!

يبدو أن العقوبة التي تلقاها ساديو ماني من بايرن ميونخ بعد لكمه لوجه زميله ليروي ساني أعلى مما تم تتداوله موخرًا.

ووفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية سيتعين على اللاعب السنغالي الدولي دفع 350 ألف يورو كغرامة للنادي، بينما كان من المفترض أن يكون المبلغ 300 ألف يورو.

وستكون هذه أعلى غرامة تُفرض على أي لاعب على الإطلاق في بايرن ميونخ مقارنة، بما حدث مع فرانك ريبيري الذي عوقب بدفع 50 ألف يورو مقابل لكمته في وجه زميله آريين روبن عام 2012 بين شوطي مباراة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

بالإضافة إلى الغرامة، تعرض ماني للإيقاف في مباراة هوفنهايم بالبوندسليجا، لكنه عاد إلى قائمة الفريق لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا اليوم.

ووفقًا لموقع "Sport1" الألماني فإن الخلاف بيان ماني وساني تم تسويته وأصبحت الأجواء بينهم جيدة بعد اعتذار السنغالي أمام لاعبي الفريق.